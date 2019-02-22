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22.02.2019 00:08
Рубрика: Культура

Первый канал покажет документальный фильм о Хите Леджере

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(7798)
Премьера документального фильма "Я - Хит Леджер", Первый канал, 1 марта в 00.10
Хит Леджер - актер, режиссер, продюсер, фотограф, художник, музыкант, поэт. Фото: Предоставлено Первым каналом Хит Леджер - актер, режиссер, продюсер, фотограф, художник, музыкант, поэт. Фото: Предоставлено Первым каналом
Хит Леджер - актер, режиссер, продюсер, фотограф, художник, музыкант, поэт. Фото: Предоставлено Первым каналом

Канадский документальный фильм "Я - Хит Леджер" (I Am Heath Ledger) снят в 2017 году и рассказывает историю одного из наиболее талантливых молодых актеров своего поколения, жизнь которого оборвалась на взлете.

Фото: youtube.com
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Хит Леджер был экстраординарен в поступках, а его энергия и постоянная готовность рисковать вызывали у близких чрезвычайно глубокую привязанность и любовь. Леджера ценили режиссеры Голливуда, ведь он отдавался работе с головой, имея талант перевоплощаться в своего героя полностью. "Горбатая гора", "Казанова", "Темный рыцарь" - самые кассовые фильмы с Леджером. Ему было всего 28 лет, когда он ушел из жизни.

В документальном фильме "Я - Хит Леджер" изображен разносторонний человек. Диапазон способностей Леджера необычайно широк: он был актером, продюсером, режиссером, сценаристом, фотографом, художником, поэтом и музыкантом. Но главными чертами, придававшими ему привлекательность, были отказ от ловушек и внимания Голливуда, а также попытка продолжать жизнь обычного актера.

В картине представлены собственные съемки Леджера - Хит часто снимал сам себя на камеру и разыгрывал наедине с собой небольшие представления. Также в фильм вошли интервью с актерами Беном Мендельсоном и Эмилем Хиршем, актрисой Наоми Уоттс, голливудскими режиссерами Энгом Ли и Кэтрин Хардвик, музыкантами Беном Харпером и Джастином Верноном (Bon Iver), с друзьями детства Леджера и членами его семьи. Видео, до сего момента остававшееся неизвестным, и архивные фотографии - также вошли в картину "Я - Хит Леджер".

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