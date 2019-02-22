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22.02.2019 11:37
Рубрика: Спорт

Пошел на вторую сотню: Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ

Текст: Данила Жиляев
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялись очередные матчи. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров в игре с "Баффало" забросил шайбу, и это очко стало для него 100-м в нынешнем сезоне.
Фото: AP Photo/Chris O'Meara Фото: AP Photo/Chris O'Meara
Фото: AP Photo/Chris O'Meara

Встреча завершилась победой "Тампы" в серии буллитов 2:1. При этом "Баффало" на выезде открыл счет, но именно шайба Кучерова позволила хозяевам отыграться. Решающий буллит был на счету Стивена Стэмкоса, россиянин свою попытку также реализовал. По итогам игрового дня лига признала Кучерова третьей звездой.

Фото: AP Photo/John Locher
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Таким образом, Никита набрал 100 (30+70) очков за нынешний сезон. Благодаря этому за 20 матчей до окончания "регулярки" он занимает четвертое место в списке рекордсменов команды по баллам за один сезон. Но у него есть все шансы подняться на первую строчку, так как рекордный показатель, принадлежавший Венсану Лекавалье и установленный в сезоне-2006/27, составляет 108 очков. Набрать еще восемь и больше баллов за оставшиеся 20 игр для Кучерова в его нынешней форме кажется не слишком сложной задачей.

Кроме того, он стал четвертым российским игроком в истории лиги, набравшим 100 и более очков в двух сезонах подряд. В прошлом розыгрыше "регулярки" на счету Кучерова было также 100 баллов (39+61). Ранее из наших соотечественников подобное удавалось Павлу Буре в сезонах 1992/93 и 1993/94. А в сезонах 2007/08 и 2008/09 вторую сотню разменивали Александр Овечкин и Евгений Малкин.

Овечкин минувшей ночью, к слову, также обновил очередное достижение. Он отметился голом в выездном матче с "Торонто" (3:2), и эта шайба стала для него 650-й в составе "Вашингтона". Александр стал четвертым игроком в истории НХЛ, кто достиг этой цифры, выступая за одну команду. Рекордсменом остается Горди Хоу: выступая за "Детройт", он забросил 786 шайб. На втором идет еще одна легенда "Детройта" Стив Айзерман: защищая цвета "красных крыльев" на протяжении всей карьеры, которая длилась с 1983 по 2006 год, он забросил 692 шайбы. На два гола меньше было у Марио Лемье в составе "Питтсбурга".

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