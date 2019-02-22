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22.02.2019 18:41
Рубрика: Власть

Путин обсудил поручения по Посланию на Совбезе РФ

Текст: Кира Латухина

Глава государства Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Стенограмма Послания Владимира Путина Федеральному Собранию

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями в контексте подготовки перечня поручений по итогам Послания президента Федеральному Собранию", - сообщили в пресс-службе Кремля. Напомним, что публикация перечня ожидается в ближайшие дни.

Затрагивались также вопросы социально-экономического развития России.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Власть Работа власти Госуправление Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Президент Совет Безопасности Послание президента Федеральному Собранию 2019 года
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