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22.02.2019 13:37
Рубрика: Власть

Путин поручил поддержать авторов детских книг

Текст: Кира Латухина

Провести Год народного искусства и поддержать авторов детских книг поручил президент Владимир Путин по итогам заседания Совета по культуре и искусству.

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Глава государства указал правительству обеспечить, в том числе в рамках нацпроекта в сфере культуры, реализацию комплекса мер по поддержке авторов детских книг и созданию условий для гарантирования их ценовой доступности. Также нужно укомплектовать муниципальные библиотеки изданиями классической и современной литературы, в том числе для детей, и поддержать добровольческое движение в сфере культуры.

Кроме того, будет проведена проверка эффективности деятельности региональных органов власти по осуществлению переданных им полномочий в сфере охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России. Если потребуется, такие полномочия у них будут изъяты. Также президент поручил до декабря внедрить систему непрерывного мониторинга эффективности осуществления регионами переданных им полномочий в сфере культуры.

И еще одно поручение - рассмотреть вопрос о проведении Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов Российской Федерации и представить проект указа о праздновании в 2023 году 150-летия со дня рождения Рахманинова.

Правительству совместно с региональными властями предстоит разработать и реализовать в 2019 - 2024 годах программу оснащения сельских и городских населенных пунктов с численностью населения менее 2 тысяч человек модульными домами культуры.

Власть Работа власти Культура Президент
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