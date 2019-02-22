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22.02.2019 12:12
Рубрика: Власть

Путин поручил поддержать современную поп-музыку

Текст: Кира Латухина

Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации представить план действий по поддержке современной популярной музыки, в том числе востребованной молодежью. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству.

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Кремлевской администрации поручено организовать обсуждение с участием представителей экспертного сообщества и экспертных организаций форм господдержки современной популярной музыки, в том числе направлений, востребованных молодежной аудиторией, а также современных видов визуальных искусств, и представить план первоочередных действий в этой сфере.

Ответственным назначен первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Срок - до осени.

Власть Работа власти Госуправление Президент
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