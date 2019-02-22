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Рубрика: Власть

Владимир Путин заявил об отсутствии аналогов российских вооружений

Текст: Кира Латухина
Россия - миролюбивое государство и проводит ответственную внешнюю политику, но в мире много вызовов, конфликтов и угроз. Поэтому обеспечение безопасности страны, ее граждан - безусловный приоритет. У наших перспективных вооружений еще долго не будет аналогов в мире. Об этом президент Владимир Путин заявил на торжественном вечере в Государственном Кремлевском дворце, посвященном Дню защитника Отечества.

"Мы встречаемся накануне праздника, который уже много-много десятилетий отмечается как поистине всенародный", - начал свою речь Владимир Путин. Уважительное отношение общества к ратному труду основано "на глубоком понимании его огромной значимости, на искренней благодарности за надежную защиту мирной жизни, на памяти народа о великих победах". "Мы гордимся подвигами воинов, громивших врага и на Чудском озере, и под Полтавой, и в Бородинском сражении, и, конечно, в грандиозных битвах Великой Отечественной войны. Их самоотверженность, сила духа, непреклонность перед врагом - вечный пример священной преданности Отечеству", - подчеркнул он.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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"Сегодняшнее поколение солдат, матросов, офицеров так же достойно, на совесть служит России, - оценил Верховный главнокомандующий. - Наши воины верны славным традициям Армии и Флота, традициям доблести и отваги и в совершенстве владеют современными знаниями, воинским искусством". "Они выбрали для себя нелегкую, если не сказать жесткую, профессию, которая требует строгой дисциплины, смелости, ответственности и, скажу прямо, готовности отдать за Отчизну, за боевых товарищей самое дорогое - жизнь, - продолжил он. - Любовь к родной стране - одно из главных качества характера, личности российских военнослужащих, всех, кто посвятил себя ратному труду и на деле ежедневно отстаивает ценности подлинного патриотизма". "Иначе и быть не может. Ведь вы защищаете Родину", - сказал президент.

"Россия - миролюбивое государство, - подчеркнул Путин. - Мы проводим ответственную внешнюю политику, стремимся к укреплению международной стабильности, но хорошо понимаем, что современный мир сложен и противоречив, что в нем еще немало пока не разрешенных конфликтов, вызовов, угроз". "Поэтому обеспечение безопасности России, наших граждан остается для нас безусловным приоритетом", - обозначил он.

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"Мы будем и дальше укреплять оборонный потенциал страны, развивать и совершенствовать Вооруженные Силы, - заверил президент. - За последние годы их боеспособность, выучка, слаженность действий значительно выросли". "Это подтверждено не только масштабными учениями, но и в боевых условиях, в частности в ходе антитеррористической операции в Сирии, - сказал он. - Освобождая сирийскую землю от бандитов, спасая мирных граждан, наши военнослужащие действуют смело, решительно и эффективно. Проявили самые лучшие свои качества, сражаясь в Сирии, защищали и защищают интересы нашей страны, интересы России".

Первоочередное внимание - оснащению войск новейшим оружием, современными средствами управления и связи. "Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире, - заявил Путин. - Во всяком случае, пока не имеют, я думаю, что еще долго иметь не будут". "Это результат системных, целенаправленных мер государства, огромной, напряженной работы ученых, конструкторов оборонной промышленности, - пояснил он. - Их уникальные достижения - основа для успешного развития Армии и Флота на десятилетия вперед, а значит - и безопасности мира для России, для нашего успешного, динамичного развития".

"Во всех без исключения планах и решениях о будущем Вооруженных Сил мы рассчитываем на офицерский корпус, на его профессионализм, опыт, на волевые качества. И как Верховный Главнокомандующий я всегда уверен в вас, товарищи офицеры", - заключил президент.

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