Работодателей принудят вовремя платить зарплату

Роструд может получить новые полномочия, которые позволят работникам оперативнее получать деньги, не выплаченные работодателем. Законопроекты на этот счет рассматривались на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, документы предполагают, что если выявлена ситуация, когда зарплата начислена, но не выплачена, инспектор по труду может выдать предписание, в котором также будет говориться о возможности принудительного взыскания средств с работодателя на зарплату.

При невыполнении предписания в сроки, установленные законодательством, инспектор сможет принять решение о принуждении работодателя к выплате долгов и передать материалы на этот счет в Федеральную службу судебных приставов.

А у них, в свою очередь, появится упрощенная процедура взыскания долгов по зарплате по решениям трудовых инспекций. Взыскивать можно будет только финансовые средства.

При этом у работодателя сохранится право обжаловать решение инспектора в суде, уточнила Голикова.

Сторона работодателей на РТК законопроекты не поддержала, профсоюзы их одобрили.