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22.02.2019 19:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ФАС грозит оштрафовать "Яндекс" за рекламу электрошокера

Текст: Евгений Гайва

Московское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело по поводу рекламы фонаря-электрошокера на сервисе "Яндекс.Директ", сообщили в УФАС Москвы.

Шраф за нарушение может составить до 500 тысяч рублей.

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Распространение рекламы электрошокера в сети интернет незаконна, поскольку по закону о рекламе гражданское оружие можно рекламировать только в специализированных местах и печатных изданиях, а также в эфире теле- и радиопрограмм с 10 часов вечера и до 7 часов утра, пояснили в ведомстве.

Отвечать за нарушение закона будет также рекламодатель - ООО "Интернет Торговля Ру".

Рассмотрение дела назначено на 27 февраля 2019 года, отметили в УФАС.

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