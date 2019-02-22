ФАС грозит оштрафовать "Яндекс" за рекламу электрошокера

Московское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело по поводу рекламы фонаря-электрошокера на сервисе "Яндекс.Директ", сообщили в УФАС Москвы.

Шраф за нарушение может составить до 500 тысяч рублей.

Распространение рекламы электрошокера в сети интернет незаконна, поскольку по закону о рекламе гражданское оружие можно рекламировать только в специализированных местах и печатных изданиях, а также в эфире теле- и радиопрограмм с 10 часов вечера и до 7 часов утра, пояснили в ведомстве.

Отвечать за нарушение закона будет также рекламодатель - ООО "Интернет Торговля Ру".

Рассмотрение дела назначено на 27 февраля 2019 года, отметили в УФАС.