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22.02.2019 09:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Где в Москве посмотреть салют в честь Дня защитника Отечества

Текст: Ангелина Зеленькова

На портале открытых данных появилась карта запуска салютов в честь Дня защитника Отечества. Москвичи и туристы 23 февраля смогут посмотреть световое шоу на 16 площадках. Представление начнется в 21:00 и продлится 10 минут. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, для салюта специально подготовлены 74 установки, которые совершат около 10 тысяч залпов.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Больше всего площадок расположены в парках и на берегах водоемов. При этом главным площадками по традиции станут Поклонная гора, Воробьевы горы и Лужнецкая набережная. Москвичам обещают показать 300-метровые купола из разноцветных искр. Причем на Поклонной горе шумовой эффект поддержат холостые выстрелы из пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Напомним, ко Дню защитника Отечества праздничную программу подготовили 19 парков. Здесь проведут мастер-классы, экскурсии, киносеанс на катке, а также игры в керлинг и лазертаг. Приходить можно с друзьями или всей семьей. Кроме этого, в 13 музеях и галереях департамента культуры Москвы еще 20 февраля стартовали тематические лекции, мастер-классы и концерты. А в сети городских кинотеатров "Москино" до 24 февраля любой желающий сможет посетить бесплатные показы фильмов с участием Олега Меньшикова, Юрия Яковлева, Алексея Баталова и других актеров. На больших экранах покажут такие картины, как "Алые паруса", "Сибирский цирюльник", "Свой среди чужих, чужой среди своих" и другие.

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