Калужане рассказали властям о проблемах

21 февраля глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов провел личный прием граждан.

Жительница дома № 13 по площади Победы Нина Чистобаева обратилась по вопросу проведения капитального ремонта кровли. Дом был построен в 1965 году и ни разу не ремонтировался, кровля в значительной степени разрушена, что приводит к постоянным протечкам и размыванию швов.

На спецсчете дома в Фонде капитального ремонта накоплено порядка миллиона рублей, но для капитального ремонт кровли требуется 4,5 миллиона. Заместитель начальника управления ЖХК Сергей Васильев рекомендовал жителям дома отказаться от спецсчета и перейти в "общий котел", что позволит включить дом в региональную программу капитального ремонта.

- В прошлом году в Калуге были проведены работы по капитальному ремонту на сумму порядка миллиарда рублей, - отметил Александр Иванов. - Программа капремонта на 2019 год утверждена, в ближайшее время будет сформирована и программа 2020 года, мы будем стремиться к тому, чтобы дом № 13 по Площади Победы был включен в план ремонта 2020 или 2021 года. Многое будет зависеть от лимитов финансирования, которые Фонд капитального ремонта выделит Калуге.

К главе городского самоуправления обратились жители деревни Секиотово. Их беспокоят значительные суммы платежей за электричество и регулярные перебои с электроснабжением, проблемы с работой общественного транспорта, уличным освещением и уборкой территории, вызывает недовольство жителей и слабое развитие социальной инфраструктуры.

- Городские власти не оставят без внимания жителей Секиотово, - заверил Александр Иванов, - в январе городской голова Дмитрий Разумовский встречался с активистами местной территориальной общины. Прозвучавшие предложения жителей по установке детской и спортивной площадок, ремонту колодцев в Можайском овраге и благоустройству самого оврага, ремонту остановочных павильонов на Секиотовском кольце и установке светофоров будут переданы в городскую управу для дальнейшей реализации. Что касается высоких платежей за электричество и ненадлежащей работы по уборке территории, то соответствующим подразделениям городской управы будет поручено разобраться в данном вопросе. Проблемы деревни Секиотово требуют комплексного решения, в ближайшее время мы обсудим этот вопрос с городским головой.

Жительница дома № 80 по улице Кирова Татьяна Гудкова обратилась по вопросу ремонта системы электроснабжения. Ранее в доме была произведена замена лифтов, в настоящее время требуется ремонт электрощитовых и проводки. Работы запланированы на 2021 год, но жителей беспокоит возможность коротких замыканий и пожара.

- Необходимо привести в порядок систему электроснабжения дома, - подчеркнул Александр Иванов, - стоимость работ составит порядка 1,5 миллиона рублей, управлению ЖКХ необходимо проработать вопрос и постараться включить дом № 80 в программу капитального ремонт 2020 года.

Также недовольство жителей вызывают постоянно проезжающие по двору фуры одной из крупных торговых сетей, которые повреждают зеленые насаждения.

- Представитель торговой сети обещал мне, что жители не будут испытывать никаких неудобств, - рассказал Александр Иванов, - было заявлено, что на дворовую территорию не будут заезжать грузовые автомобили, также было обещано асфальтирование и благоустройство двора. В ближайшее время я напомню руководству торговой сети о данных обещаниях.