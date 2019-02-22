Канатную дорогу на Воробьевых горах закрыли из-за сильного ветра

Московскую канатную дорогу на Воробьевых горах 22 февраля закрыли для посещения из-за сильного ветра - более 15 м/с.

Как сообщает пресс-служба канатной дороги, такое решение принято "в целях обеспечения безопасности пассажиров на основании требований руководства по эксплуатации".

Накануне Московское управление МЧС предупредило горожан о сильном снегопаде, заносах на дорогах, гололедице и порывах северного ветра 13-18 м/с. В результате при сильных порывах ветра к утру пятницы в Москве выпало около 4 мм осадков. Плохая погода сохранится до конца дня 22 февраля. Причем местами ветер может усилиться до 21 м/с.

Пешеходов призвали быть внимательными и не укрываться под деревьями, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Водителям рекомендовали увеличивать дистанцию до впереди идущих транспортных средств и снизить скорость движения.