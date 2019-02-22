Московский зоопарк отметит День полярного медведя

27 февраля, в следующую среду, в Московском зоопарке отметят Международный день полярного медведя. Для посетителей приготовили ряд сюрпризов. Например, будет возможность попасть в парк бесплатно. Для этого нужно прийти в белой одежде. А те, у кого будет хотя бы два белых предмета одежды, получат 40-процентную скидку.

Праздничная программа, как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, начнется в 11:00 и продлится до 17:00.

Для посетителей, в частности, проведут экскурсию по экспозиции "Полярный мир", где можно будет узнать о животных, которые живут на Крайнем Севере. Организаторы также подготовили интерактивный квест "Соседи", в рамках которого надо будет угадать размер медвежьей лапы или назвать самое любимое лакомство белого медведя. Для маленьких посетителей организуют мастер-класс по рисованию белого медведя. Каждый час будет проходить "Медвежья зарядка" - надо будет повторить медвежьи движения.