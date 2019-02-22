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22.02.2019 16:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану продлили арест

Текст: Иван Егоров

Лефортовский суд в пятницу поддержал ходатайство следователя ФСБ о продлении ареста гражданину США, а также подданному Великобритании, Ирландии, Канады Полу Уилану. Следствие мотивировало свою просьбу тем, что на свободе Уилан может воспользоваться консульской помощью одной из четырех стран и покинуть Россию. В свою очередь защита просила перевести американца под домашний арест. Адвокат Владимир Жеребенков заявил суду что готов предоставить квартиру в Москве, где мог бы содержаться его клиент. Однако суд не стал смягчать меру пресечения.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Само судебное заседание в Лефортовском суде из-за секретности материалов дела проходило в закрытом от слушателей режиме. Журналистов пустили лишь на оглашение решения суда, где также не была раскрыта фабула вменяемых Полу Уилану обвинений. Сотрудники ФСБ задержали американца в Москве в конце декабря прошлого года. Как сообщалось, при "проведении им шпионской акции". Адвокаты Уилана подтвердили, что при задержании у американца были обнаружены сведения, содержащие гостайну. По некоторым данным, речь может идти об обнаруженной у Уилана в гостинице компьютерной флешки со списками сотрудников одной из российских спецслужб. Сам обладатель действующих паспортов четырех стран отрицает свою вину и заявляет, что в Москву приехал с частным визитом на свадьбу друга.

По данным газеты The Washington Post, Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Его брат заявлял, что Пол Уилан работает в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных комплектующих. Как сообщил его брат-близнец Дэвид, в компании Уилан отвечает за безопасность объектов - защиту от краж и взломов. Известно, что он родом из пригорода Детройта и служил в морской пехоте США, в частности, участвовал в боевых операциях в Ираке. Как пишет The Washington Post, в 2008 году его уволили со службы из-за обвинений в хищении армейского имущества.

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