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22.02.2019 14:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Почему Москва вновь стала первым регионом по качеству жизни

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Москва в очередной раз заняла первую строчку ежегодного рейтинга медиагруппы МИА "Россия сегодня", оценивающего качество жизни российских регионов. За столицей на втором месте оказался Санкт-Петербург, а третье досталось Московской области. По словам руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Владимира Ефимова, высокие оценки российской столицы в рейтинге - это результат долгой и упорной работы по улучшению городской среды.

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При составлении рейтинга учитывался анализ доходов населения, занятости и рынка труда, жилищных условий жителей, безопасности проживания, демографической ситуации, экологических и климатических условий. На здоровье населения и уровень образования, а также экономическое развитие города аналитики также обратили внимание.

- Столице действительно удалось создать привлекательные условия для жизни и ведения бизнеса. Рост качества жизни подтверждают результаты социально-экономического развития Москвы за прошлый год, - рассказывает Владимир Ефимов. - Увеличился розничный и оптовый товарооборот, на 11% вырос индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей Москвы. А за счет удобной патентной системы динамично развивается малый и средний бизнес: темп регистрации новых индивидуальных предпринимателей в Москве вдвое выше, чем в среднем по России.

Кроме этого, уровень безработицы в столице по-прежнему остается одним из самых низких по стране - 0,41% от экономически активного населения. На учете в центре занятости горожане не задерживаются - более полугода стоят только 16% безработных. Работу в Москве удается найти в среднем за два-три месяца. Причем в банке центра занятости сейчас 143 тысячи вакансий, из которых большая часть (61%) - вакансии по рабочим профессиям. По словам Ефимова, благодаря увеличению объемов производства в прошлом году росли и реальные зарплаты во всех отраслях. По последним данным Мосгорстата, среднемесячная зарплата жителей столицы за январь-ноябрь 2018 года составила более 80 тысяч рублей, что на 11,7% выше, чем было за тот же период в 2017 году.

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Между тем с каждым годом преображается и сам город. "Долгосрочный проект городского благоустройства "Моя улица" создал новый отечественный стандарт комфортной городской среды", - говорит Ефимов. Московский метрополитен растет рекордными темпами, Московское Центральное Кольцо (МЦК) перевозит почти 500 тысяч пассажиров в день, а на очереди не менее амбициозные проекты - запуск Московских Центральных Диаметров (МЦД), развитие метрополитена за пределы МКАД, масштабное дорожное строительство.

Все это делает Москву привлекательной не только для российских, но и для иностранных инвесторов, которые готовы вкладывать свои деньги в проекты по дальнейшему улучшению города. "Сегодня на долю столицы приходится порядка 15% общероссийского объема инвестиций в основной капитал без учета добычи полезных ископаемых и половина прямых иностранных инвестиций России. По оценкам, в 2018 году объем инвестиций в основной капитал в Москве достигнет рекордной отметки и превысит 2 трлн рублей", - добавляет Ефимов.

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