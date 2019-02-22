Под Тверью нашли нарколаборатории с реактивами на 20 млн рублей

В Тверской области обнаружены три крупные лаборатории по производству амфетамина с реактивами стоимостью 20 миллионов рублей.

С поличным задержаны шесть активных участников ОПГ, трое из которых - россияне, трое - граждане Украины, сообщает ФСБ РФ.

В трех лабораториях с высокопроизводительным оборудованием обнаружено и изъято больше пяти килограммов мефедрона и амфетамина, а также около 600 килограммов прекурсоров и химических реактивов для их производства стоимостью около 20 миллионов рублей.

Где именно находились лаборатории, не сообщается. Возбуждено уголовное дело.