Путин дал поручения по Королеву, Боровску и Томску

Президент Владимир Путин поручил подмосковным властям совместно с Минкультуры обеспечить сохранение исторического центра города Королева, включить здания, связанные с создателями космической техники, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

Правительству Калужской области нужно обеспечить сохранение исторической застройки Боровска и совместно с Минкультуры принять меры по включению города в перечень исторических поселений федерального значения.

Администрации Томской области совместно с Минкультуры Владимир Путин поручил обеспечить госохрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Томска как исторического поселения федерального значения.