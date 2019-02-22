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22.02.2019 13:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин дал поручения по Королеву, Боровску и Томску

Текст: Кира Латухина

Президент Владимир Путин поручил подмосковным властям совместно с Минкультуры обеспечить сохранение исторического центра города Королева, включить здания, связанные с создателями космической техники, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

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Правительству Калужской области нужно обеспечить сохранение исторической застройки Боровска и совместно с Минкультуры принять меры по включению города в перечень исторических поселений федерального значения.

Администрации Томской области совместно с Минкультуры Владимир Путин поручил обеспечить госохрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) города Томска как исторического поселения федерального значения.

Власть Работа власти Культура Культурный обмен Президент Правительство Минкультуры Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Сибирь ЦФО Московская область Королев ЦФО Калужская область СФО Томская область Томск
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