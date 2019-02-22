Россияне шесть часов в неделю проводят в общественном транспорте

Россияне стали большее проводить время в общественном транспорте. Жители крупных городов пользуются общественным транспортом 11 раз в неделю. Треть опрошенных ответила, что пользуется услугами транспорта от 11 до 18 раз в неделю. Общественный транспорт использовал каждый второй опрошенный. Каждый пятый использует свой личный автомобиль.

В среднем те, кто добирается на общественном транспорте к месту назначения, тратят шесть часов в неделю на дорогу, а те, кто ездит на машине, - четыре часа в неделю. В Москве в общественном транспорте жители проводят больше всего времени - восемь часов, а в Петербурге - шесть часов, в Челябинске и Уфе - три часа в неделю. Но требования к самому состоянию общественного транспорта, у тех, кто в нем проводит больше времени, выше. Такие выводы сделали эксперты компании Visa, которая участвует в создании систем оплаты на общественном транспорте в России, на базе опроса, который был проведен Ipsos Comcon в октябре 2018 года в 15 российских городах-миллионниках, пяти городах с населением от 500 тысяч до одного миллиона человек и двух городах с населением от 250 тысяч до 500 тысяч человек (Архангельск, Барнаул, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калуга, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Санкт-Петербург, Самара, Тюмень, Уфа, Челябинск). Половина населения этих городов регулярно пользуется муниципальным транспортом, при этом 35 процентов опрошенных готовы совершать больше поездок, если оплачивать проезд станет проще.

За последние пять лет почти половина респондентов этих городах стали проводить больше времени в дороге в общественном транспорте. Треть респондентов считают, что время в дороге еще увеличится. Уже сейчас из жителей городов-миллионников больше всех в пути проводят москвичи (в среднем 8 часов в неделю), а меньше всех - жители Челябинска и Уфы (в среднем 3 часа в неделю).

В 90 городах России внедрены платежные решения на транспорте. В Красноярске сейчас готовятся внедрить систему платежей на транспорте. Многие хотят планировать маршрут и платить за проезд с помощью телефона. При выборе транспорта для 74 процентов важное значение имеет простота и скорость оплаты проезда, каждый пятый недоволен тем, что к оплате принимаются только наличные.

Половина населения городов, где проходили опросы, регулярно пользуются муниципальным транспортом, при этом 35 процентов респондентов готовы совершать больше поездок, если оплачивать проезд станет проще.

Они готовы расплачиваться за проезд бесконтактной банковской картой, смартфоном или через мобильное приложение.

Если говорить про виды необщественного транспорта, то здесь популярность личного автомобиля тоже зависит от комфорта и развитости общественного транспорта. Например, во Владивостоке, где всего лишь один муниципальный автобусный перевозчик, а еще 13 частных, 50 процентов опрошенных предпочитают ездить на машине. Личный автомобиль является самым популярным видом необщественного транспорта, которым в среднем регулярно пользуется каждый третий опрошенный. На такси регулярно ездят 83 процента россиян. А восемь процентов ежедневно пользуются услугами такси. Половина из тех, кто вызывает такси, делает это через мобильное приложение. Если говорить об аренде транспортных средств, то самым непопулярным в России видом оказался мопед. Автомобили и велосипеды в крупных городах, если там есть возможность, арендуют чаще.