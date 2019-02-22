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22.02.2019 15:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Россияне шесть часов в неделю проводят в общественном транспорте

Текст: Татьяна Шадрина
Россияне стали большее проводить время в общественном транспорте. Жители крупных городов пользуются общественным транспортом 11 раз в неделю. Треть опрошенных ответила, что пользуется услугами транспорта от 11 до 18 раз в неделю. Общественный транспорт использовал каждый второй опрошенный. Каждый пятый использует свой личный автомобиль.
Фото: Артем Геодакян/ ТАСС Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ ТАСС

В среднем те, кто добирается на общественном транспорте к месту назначения, тратят шесть часов в неделю на дорогу, а те, кто ездит на машине, - четыре часа в неделю. В Москве в общественном транспорте жители проводят больше всего времени - восемь часов, а в Петербурге - шесть часов, в Челябинске и Уфе - три часа в неделю. Но требования к самому состоянию общественного транспорта, у тех, кто в нем проводит больше времени, выше. Такие выводы сделали эксперты компании Visa, которая участвует в создании систем оплаты на общественном транспорте в России, на базе опроса, который был проведен Ipsos Comcon в октябре 2018 года в 15 российских городах-миллионниках, пяти городах с населением от 500 тысяч до одного миллиона человек и двух городах с населением от 250 тысяч до 500 тысяч человек (Архангельск, Барнаул, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калуга, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Санкт-Петербург, Самара, Тюмень, Уфа, Челябинск). Половина населения этих городов регулярно пользуется муниципальным транспортом, при этом 35 процентов опрошенных готовы совершать больше поездок, если оплачивать проезд станет проще.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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За последние пять лет почти половина респондентов этих городах стали проводить больше времени в дороге в общественном транспорте. Треть респондентов считают, что время в дороге еще увеличится. Уже сейчас из жителей городов-миллионников больше всех в пути проводят москвичи (в среднем 8 часов в неделю), а меньше всех - жители Челябинска и Уфы (в среднем 3 часа в неделю).

В 90 городах России внедрены платежные решения на транспорте. В Красноярске сейчас готовятся внедрить систему платежей на транспорте. Многие хотят планировать маршрут и платить за проезд с помощью телефона. При выборе транспорта для 74 процентов важное значение имеет простота и скорость оплаты проезда, каждый пятый недоволен тем, что к оплате принимаются только наличные.

Половина населения городов, где проходили опросы, регулярно пользуются муниципальным транспортом, при этом 35 процентов респондентов готовы совершать больше поездок, если оплачивать проезд станет проще.

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Они готовы расплачиваться за проезд бесконтактной банковской картой, смартфоном или через мобильное приложение.

Если говорить про виды необщественного транспорта, то здесь популярность личного автомобиля тоже зависит от комфорта и развитости общественного транспорта. Например, во Владивостоке, где всего лишь один муниципальный автобусный перевозчик, а еще 13 частных, 50 процентов опрошенных предпочитают ездить на машине. Личный автомобиль является самым популярным видом необщественного транспорта, которым в среднем регулярно пользуется каждый третий опрошенный. На такси регулярно ездят 83 процента россиян. А восемь процентов ежедневно пользуются услугами такси. Половина из тех, кто вызывает такси, делает это через мобильное приложение. Если говорить об аренде транспортных средств, то самым непопулярным в России видом оказался мопед. Автомобили и велосипеды в крупных городах, если там есть возможность, арендуют чаще.

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