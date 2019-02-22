Самозанятые смогут получать страховые пенсии

Самозанятые граждане, участвующие в специальном налоговом режиме "Налог на профессиональный доход", теперь могут формировать свой страховой пенсионный стаж. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

В нем говорится, что период уплаты самозанятыми гражданами взносов на обязательное пенсионное страхование будет засчитываться им в трудовой стаж и учитываться при назначении пенсий.

Напомним, что с 1 января этого года специальный налоговый режим для граждан, которые получают доход, но не имеют работодателя, начал действовать в четырех регионах: Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. Оплатить налог на профессиональный доход в размере от 4% до 6% можно через мобильное приложение, разработанное Федеральной налоговой службой.

Но, как уточнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, самозанятые дополнительно могут уплачивать за себя взносы на обязательное пенсионное страхование. Это важно для формирования страхового стажа.

Если страхового стажа нет или его недостаточно, то россияне получают только социальную пенсию по старости. Она назначается на пять лет позже, чем страховая, и выплачивается, как правило, в размере регионального прожиточного минимума. К тому же ежегодное увеличение социальных пенсий ниже, чем страховых. Для того, чтобы самозанятому начать формировать свой страховой стаж, в нынешнем году нужно внести минимальный взнос в размере 29 779.20 руб. Он дает право на один год стажа и 1,177 коэффициента (пенсионных балла).

Для назначения же страховой пенсии по старости в этом году необходимо иметь минимальный трудовой стаж 10 лет и 16,2 пенсионных коэффициента.