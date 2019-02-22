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22.02.2019 00:26
Рубрика: Культура
Проект: Гид-парк

В Москве пройдет День защитника старой книги

Текст: Наталья Соколова
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(7798)
День защитника старой книги в книжном клубе "Депо", Москва, Комсомольская площадь, 3/30, с. 1, 23-24 февраля
В здании бывшего паровозного депо на Комсомольской площади разместились книжная ярмарка и небольшой антикварный рынок. Фото: Илья Шпагин В здании бывшего паровозного депо на Комсомольской площади разместились книжная ярмарка и небольшой антикварный рынок. Фото: Илья Шпагин
В здании бывшего паровозного депо на Комсомольской площади разместились книжная ярмарка и небольшой антикварный рынок. Фото: Илья Шпагин

На литературной карте Москвы в середине февраля появилось новое необычное пространство - книжный клуб "Депо". Расположился клуб на площади трех вокзалов. Кто приезжал на платформу Ленинградского или Ярославского вокзала, не могли не заметить буро-красное кирпичное здание вокзального депо. Среди многочисленных необычных пристанционных построек это выделяется округлыми формами, больше подходящими для цирка или планетария. А когда-то здесь ремонтировали паровозы, потом был цветочный рынок по соседству со стихийной барахолкой, теперь новое культурное пространство.

Круговое депо, кстати, построено в 1851 году по проекту Константина Тона, архитектора, спроектировавшего Храм Христа Спасителя, Ленинградский вокзал в Москве и Московский вокзал в Питере. В нулевых депо могло исчезнуть с карты Москвы: паровозы стали гораздо длиннее, поэтому просто не помещались в депо, паровозные стойла и поворотный круг разобрали, а железная дорога подумывала над тем, чтобы здание снести полностью. Но архзащитники депо все-таки отстояли.

С сентября 2018 года у здания обновленный облик: разобран недостроенный третий этаж, восстановлен купол. И теперь по задумке куратора книжного клуба "Депо" Олега Фочкина это пространство будет целиком и полностью отдано книгам. Здесь разместились книжные развалы, наподобие тех, что были в "Олимпийском", который закрылся на ремонт. Только устроено здесь все гораздо уютнее. Преимущество отдано небольшим издательствам - постоянным резидентам клуба, которым очень трудно пробиться на рынок. В "Депо" будут встречи, лекции, экскурсии совместно с Музеем Москвы, а на куполе будут показывать кино.

Фото: Из фондов Плесского музея-заповедника
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Важная традиция клуба - ярмарка старинных вещей, от брошек и тонкого фарфора до патефонов, станет еженедельной по выходным дням. Кроме того, ко входу в будущем будет вести книжная аллея, вместо таких надоевших ларьков с шаурмой - прилавки с книгами на любой вкус.

В будущем заходить в "Депо" можно будет прямо с железнодорожной платформы - так постепенно вокзалы и проходы к ним перестанут быть чем-то мрачным и неприятным. А отъезжающие смогут не только побаловать себя чашечкой кофе перед отходом поезда, но и новой книгой.

"День защитника старой книги" - одно из необычных событий, которых немало запланировано у клуба. 23 и 24 февраля здесь можно будет найти букинистические издания, просто старые книги, собрания сочинений и прочую литературу из закромов московских букинистов, а также принять участие в обмене книгами, где каждый пришедший сможет поменять свою книгу на другую. Любой желающий сможет принять участие как в торговле, так и обмене, просто забронировав место заранее. Те книги, которые не найдут своих хозяев, будут рассортированы и переданы в благотворительный фонд для отправки в библиотеки малых сел и частично оставлены для будущей бесплатной библиотеки книжного клуба.

Кстати, "Депо" работает ежедневно, кроме понедельника, с 10 утра до 8 вечера. Вход бесплатный.

Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гид-парк
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