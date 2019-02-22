В Рязани волонтеры помогут ЦБ ловить финансовых мошенников

В Рязани волонтеры помогают ЦБ осуществлять финансовый контроль. Волонтерскую службу финконтроля организовали в региональном управлении ЦБ, сообщает ОТР.

Изначально в волонтерском финконтроле участвовали студенты профильных специальностей академии ФСИН и МВД. Затем к ним присоединились студенты других вузов, а также активные пенсионеры. Для начала все желающие бороться с нечистыми на руку финансистами прошли специальное обучение: специалисты ЦБ прочли им несколько лекций - о финансовых рынках вообще и о том, что является возможным признаком нарушений.

Первая волна волонтеров обучилась еще осенью. Всего было 432 добровольца. Причем не только молодые люди, но пожилые. Как пояснила "РГ" пресс-секретарь регионального главка ЦБ Татьяна Чикина, у разных возрастных групп разные источники информации, и за счет этого охват получается больше.

Сейчас обучение закончила уже вторая группа волонтеров. На сей раз в нее вошли только студенты. Но теперь уже не только будущие финансисты, но и студенты других специальностей, как вузов, так и ссузов. Ребята мониторят СМИ, интернет, отслуживают рекламные объявления. Как правило, не очень честные коммерсанты предлагают людям нереальные проценты вкладчикам. О своей работе они рассказывают на своей страничке в соцсети.

- Если волонтеры заподозрят нарушения, сразу сообщают в ЦБ. Наши специалисты проводят проверку, если подозрения подтвердились, мы передаем материалы в полицию, - рассказала "РГ" Татьяна.

При этом она обратила особое внимание на то, что волонтерам строго запрещено самим заходить в подозрительные офисы. Это требование безопасности.