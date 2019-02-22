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22.02.2019 13:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Видео: ФСБ обезвредила украино-российскую наркогруппировку

Текст: Иван Егоров
ФСБ обезвредила в Тверской области международную украино-российскую наркогруппировку.

Межнациональная ОПГ занималась производством и сбытом крупных партий наркотических и психотропных средств. Непосредственно в подпольных лабораториях сотрудниками ФСБ были задержаны шесть активных членов этой группы. Трое из них оказались гражданами Украины. Судя по кадрам оперативного видео, задержания проходили в одном из частных домов, где в том числе была оборудована лаборатория. Среди задержанных есть и одна девушка.

Фото: Юрий Стрелец/РИА Новости
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Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, во время обысков было изъято более 5 кг готового к употреблению мефадрона и амфетамина. Кроме того у наркодельцов было обнаружено около 600 кг прекурсоров и химических реактивов для производства наркотиков. Стоимость готового зелья и того, что планировалось произвести, оценивается на черном рынке примерно в 20 млн рублей. Как было установлено российской спецслужбой, прекурсоры для трех нарколабораторий поставлялись из Украины. Сами лаборатории были оборудованы высокотехнологичным и производительным оборудованием стоимостью свыше 3 млн рублей.

Как отметили в ЦОС, в отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по статье УК РФ о покушении на незаконное производство наркотиков в особо крупном размере.

Власть Безопасность Спецслужбы Происшествия Преступления Криминал Правительство ФСБ Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Борьба с наркотиками
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