Видео: ФСБ обезвредила украино-российскую наркогруппировку

ФСБ обезвредила в Тверской области международную украино-российскую наркогруппировку.

Межнациональная ОПГ занималась производством и сбытом крупных партий наркотических и психотропных средств. Непосредственно в подпольных лабораториях сотрудниками ФСБ были задержаны шесть активных членов этой группы. Трое из них оказались гражданами Украины. Судя по кадрам оперативного видео, задержания проходили в одном из частных домов, где в том числе была оборудована лаборатория. Среди задержанных есть и одна девушка.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, во время обысков было изъято более 5 кг готового к употреблению мефадрона и амфетамина. Кроме того у наркодельцов было обнаружено около 600 кг прекурсоров и химических реактивов для производства наркотиков. Стоимость готового зелья и того, что планировалось произвести, оценивается на черном рынке примерно в 20 млн рублей. Как было установлено российской спецслужбой, прекурсоры для трех нарколабораторий поставлялись из Украины. Сами лаборатории были оборудованы высокотехнологичным и производительным оборудованием стоимостью свыше 3 млн рублей.

Как отметили в ЦОС, в отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по статье УК РФ о покушении на незаконное производство наркотиков в особо крупном размере.