На 1 февраля этого года российские работодатели задолжали своим работникам 2,7 миллиарда рублей. По сравнению с 1 февраля прошлого года долги выросли на 1,3 процента, а если сравнивать с январем 2019 года - на 12 процентов.

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Среди регионов хуже всего дела обстоят в Приморском крае, на долю которого приходится 13,1 процента общего долга (356,2 миллиона рублей). Далее следует Волгоградская область - 6,1 процента или 165,4 миллиона рублей, Санкт-Петербург - 5,1 процента или 136,8 миллиона рублей, Астраханская область - 4,3 процента или 117,2 миллиона рулей.

Если посмотреть долги в разрезе отраслей экономики, то окажется, что чаще всего работодатели задерживают зарплату в обрабатывающем производстве (57 процентов), строительстве (14,4 процента), на транспорте (7,9 процента).