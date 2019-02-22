Из "китовой тюрьмы" в Приморье пропала косатка

Одна косатка пропала из вольера в бухте Средняя в Приморье, где содержатся незаконно пойманные морские млекопитающие. Сообщение об этом распространили экологическая организация "Эковахта Сахалина" и участники коалиции "За свободу косаток и белух".

Косатка, как заявляют представители компаний-отловщиков морских млекопитающих, пропала из первого вольера "в результате повреждения сетного мешка". Экологи сомневаются в достоверности версии. По их мнению, "прогрызть сети - непростая задача для косатки, и до сих пор не имеется достоверно зафиксированных фактов, чтобы косатки когда-либо это делали".

Наиболее вероятной причиной пропажи они считают гибель животного или его перевоз в другое место содержания. Авторы сообщения также предполагают, что это может быть косатка по имени Кирилл, состояние которой вызывало у специалистов наибольшие опасения.

В полиции Приморья никакими сведениями об очередной пропаже не располагают.

Ранее из китовой тюрьмы пропали три детеныша белухи.

Справка "РГ"



В так называемой "китовой тюрьме" в бухте Средняя под Находкой изначально содержалось 90 белух и 11 косаток, большинство из которых детеныши до года. Возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными". Также на сайте СК РФ сообщалось, что "сейчас принимаются меры по возвращению морских млекопитающих в естественную среду обитания". Однако к реальному освобождению морских млекопитающих они пока не привели.