Снят введенный из-за оползня в Бурейском районе Приамурья режим ЧС

В Бурейском районе Амурской области сняли режим чрезвычайной ситуации, который был введен 18 января из-за оползня на реке Бурея.

Масса грунта сошла в декабре 2018 года, образовав затор на реке. Военные с помощью взрывов создали протоку, через которую проходит 1600-1700 кубометров воды в секунду. После этого нормализовалась и ситуация на Бурейском водохранилище.

"Меры повышенной готовности в районе больше не нужны. Режим ЧС снят сегодня в 8:00, соответствующее Постановление подписал глава Бурейского района Андрей Литвинов", - отмечают в пресс-службе правительства Приамурья.