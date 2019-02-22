Новости

Боли в спине и шее назвали признаками опасного заболевания 07:35
США запланировали "скрытное" вторжение в Россию и Китай 07:31
В Белогорске начали укреплять мост над Транссибом 07:02
Запуск "Союза" со спутниками OneWeb перенесен 06:48
В Индонезии спустя 38 лет найдена самая большая пчела в мире 06:22
Названа причина роста сердечных приступов у молодых женщин 06:18
Снят введенный из-за оползня в Бурейском районе Приамурья режим ЧС 06:15
В США подсудимый избил адвоката в зале суда после оглашения приговора 06:09
Власти египетского Шарм-эш-Шейха воздвигнут вокруг курорта барьер 05:38
Жителя Улан-Удэ вывезли за город в багажнике и пытали 05:33
В Сихотэ-Алинском заповеднике Приморья четвертый день тушат пожар 05:23
На Камчатке бойцовский пес напал на беременную женщину 05:07
Из "китовой тюрьмы" в Приморье пропала косатка 04:38
Три человека пострадали во время землетрясения в Японии 04:27
Белый дом решил оставить в Сирии "миротворческую группу" 03:47
Порошенко назвал Малевича "украинским" художником 03:37
Сыновьям наркобарона Коротышки заочно предъявили обвинения 03:15
Не менее 53 человек пострадали в акциях протеста в Каталонии 03:02
В порту Буэнос-Айреса столкнулись два круизных лайнера 02:49
Космический зонд "Хаябуса-2" взял пробы грунта на астероиде Рюгу 02:36
Мужчина упал на рельсы на станции московского метро "Тропарево" 02:35
Париж поддержит французских рыбаков в случае "жесткого" Brexit 01:58
Умер актер из "Сопрано", "Казино" и фильмов Джармуша Винни Велла 01:41
Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Сирии 01:27
Роструд напомнил, когда россияне отгуляют выходной за 23 февраля 00:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
22.02.2019 06:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Снят введенный из-за оползня в Бурейском районе Приамурья режим ЧС

Текст: Дина Непомнящая

В Бурейском районе Амурской области сняли режим чрезвычайной ситуации, который был введен 18 января из-за оползня на реке Бурея.

Фото: Алексей Махинов
Ученый рассказал о причинах и последствиях бурейского оползня

Масса грунта сошла в декабре 2018 года, образовав затор на реке. Военные с помощью взрывов создали протоку, через которую проходит 1600-1700 кубометров воды в секунду. После этого нормализовалась и ситуация на Бурейском водохранилище.

"Меры повышенной готовности в районе больше не нужны. Режим ЧС снят сегодня в 8:00, соответствующее Постановление подписал глава Бурейского района Андрей Литвинов", - отмечают в пресс-службе правительства Приамурья.

Происшествия ЧП Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роструд напомнил, когда россияне отгуляют выходной за 23 февраля
РФ не дала ПА ОБСЕ принять рекомендацию о недопуске наблюдателей на выборы
Запущенный с Байконура спутник Egyptsat-A выведен на целевую орбиту
Песков назвал сроки подготовки поручений по Посланию
Лыжник Устюгов дисквалифицирован после конфликта с норвежцем Клебо