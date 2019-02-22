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22.02.2019 09:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ученые обнаружили запрещенные вещества в шерсти животных

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Ученые Дальневосточного федерального университета в составе международной группы токсикологов изучили 15 образцов шерсти дальневосточных животных. Во всех они обнаружили стойкие органические загрязнители (СОЗ) - химические вещества искусственного происхождения, которые устойчивы к разложению, могут накапливаться в тканях тела и нести опасность для здоровья людей и животных. Некоторые из них запрещены Стокгольмской конвенцией.

Фото: iStock
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Наличие таких веществ и было предметом научных изысканий. По мнению специалистов, сейчас уровень загрязнения СОЗ растет и это несет опасность для экосистемы. Несмотря на запрет использования опасных веществ, многие из них продолжают находить в живых организмах по всему миру. Тысячи видов синтетических химикатов массово производились после Второй мировой войны.

Для анализа взяли шерсть леопардовых котов, мускусных оленей (кабарог), амурского ежа, волка и енотовидных собак. Звери погибли в Приморье в ДТП или по вине браконьеров. СОЗ обнаружили в большинстве образцов.

"В 73 процентах случаев мы нашли следы запрещенного Стокгольмской конвенцией инсектицида гексахлорбензола и производных ДДТ. В 100 процентах случаев обнаружены полициклические ароматические углеводороды, такие как антрацен, флуорантен, пиридин и фенантрен. В природе они образуются в результате термического разложения целлюлозы, но значительная часть таких веществ - техногенного происхождения", - отмечают ученые.

Наибольшее количество токсичных веществ оказалось в шерсти кабарги. По мнению исследователей, на это мог повлиять рацион животного. Мускусный олень ест лишайники, а те впитывают вредные вещества из атмосферы.

Результаты своего исследования ученые опубликовали в научном журнале Environmental Science and Pollution Research. Мониторинг накопления СОЗ они планируют продолжить.

Общество Наука Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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