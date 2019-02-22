В Белогорске начали укреплять мост над Транссибом

В амурском Белогорске раньше срока начали укреплять путепровод, соединяющий два микрорайона города.

- Не дожидаясь марта, приступили к усилению опор путепровода. Стоимость всех работ - 6,4 миллиона рублей. Таким образом, всего расходов на предотвращение аварийной ситуации на путепроводе - 9,7 миллиона. Часть средств будет компенсирована из средств областного резервного фонда, - написал в своем аккаунте мэр Белогорска Станислав Мелюков.

По его словам, работы, скорее всего, закончат в мае. После этого режим ограничения по грузоподъемности на мосту будет снят.

Напомним, путепровод над путями Транссиба проверили в ноябре прошлого года, после ЧП в городе Свободном, и обнаружили дефект. Мост был признан небезопасным, из-за чего в Белогорске ввели режим чрезвычайной ситуации. Грузовикам тяжелее 30 тонн запретили двигаться по переходу, по нему также отменили пассажирские перевозки.

Движение возобновили в декабре после укрепления аварийной опоры, а в январе отменили режим ЧС.