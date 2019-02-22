В Приморье впервые в фотоловушку попали индийские куницы

Фотоловушки в национальном парке "Земле леопарда" в Приморье зафиксировали семью самых крупных и ярких куниц Евразии. Об этом сообщается на сайте нацпарка.

Четыре харзы (или индийские куницы) регулярно попадали в объектив фотоловушек, играя, охотясь, делая "селфи" и проказничая с камерой. Фотографии семейства получены двумя автоматическими камерами нацпарка. С августа 2018 по февраль 2019 года сделаны более тысячи снимков повседневной жизни предположительно матери и ее детенышей.

Встретить харзу в России можно только на юге Дальнего Востока. Животное вырастает до 80 сантиметров в длину, еще примерно 40 сантиметров - длина хвоста. У индийской куницы пестрая экзотическая окраска, характерная для обитателей тропиков. Харза внесена в Международную Красную книгу.

- Впервые получен такой большой объем данных об этих животных в дикой природе. Специалистам предстоит проанализировать полученный материал о малоизученном виде, что может привести к новым открытиям, - говорит зоолог Екатерина Блидченко.

Харзы живут семьями и охотятся группами. Способность решать сложные задачи коллективно говорит об их развитой психике.