В Сихотэ-Алинском заповеднике Приморья четвертый день тушат пожар

Четвертый день продолжается тушение лесного пожара на землях Сихотэ-Алинского заповедника. На месте работают 20 сотрудников Приморской авиабазы, 14 работников заповедника, пять единиц техники, сообщает пресс-служба администрации края.

"Пожар в заповеднике начался 19 февраля. На настоящий момент мы близки к тому, чтобы его локализовать. Предварительная площадь пожара 90 гектаров", - рассказала РИА Новости исполняющий обязанности директора Сихотэ-Алинского государственного природного биосферного заповедника Светлана Сутырина.

Она полагает, что с огнем удастся справиться сегодня.

По данным краевой администрации, за минувшие сутки в Приморье ликвидированы четыре пожара на землях лесного фонда

"На тушении работали 47 человек и восемь единиц техники. На утро пятницы, 22 февраля, по данным космического мониторинга ИСДМ "Рослесхоз", на территории Приморского края выявлено 114 тепловых аномалий", - сообщили в ведомстве.

Справка "РГ"



В Приморье особый противопожарный режим объявлен в восьми муниципалитетах: Хасанском, Партизанском, Лазовском, Ханкайском, Кавалеровском, Ольгинском районах, Уссурийском и Дальнегорском городских округах. Пожароопасный сезон официально открыт в 20 муниципалитетах Приморья. Еще в 10 муниципалитетах его объявят с 15 марта. Причина ранних лесных пожаров - бесснежная зима.



Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник площадью более 400 тысяч гектаров, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является самым большим среди заповедников Приморского края.