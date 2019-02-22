Видео: В Приморье девушка на Land Cruiser не пропустила реанимобиль

В объектив видеорегистратора автомобиля одного из жителей Владивостока попало поведение автоледи на элитной машине. Она не давала проехать карете скорой помощи, в то время как на соседней полосе было свободное место.

Событие происходит на проспекте 100 лет Владивостоку. Девушка на элитном внедорожнике Тoyota Land Cruiser долгое время не пропускала машину реанимации. Спецавтомобиль двигался с включенными проблесковыми маячками и сиреной.

"Видимо, мадемуазель решила, что если у нее дорогой автомобиль, значит, на дороге она может делать все, что хочет", - высказали свои мнения пользователи в социальных сетях.

Стали ли опубликованные кадры основанием для разбирательств в ГИБДД неизвестно. Комментарий представителей ведомства пока получить не удалось.