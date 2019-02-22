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22.02.2019 12:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Кировчанка оставила в квартире умирать трехлетнюю дочь от голода

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Кирове задержана молодая женщина, которая сознательно оставила в квартире трехлетнюю дочь умирать от голода и жажды, сообщило в пятницу СУ СКР по региону.

20 февраля в квартире на улице Щорса областного центра было обнаружено тело трехлетней девочки. Ее бабушка, обеспокоившись, что несколько дней не видит внучку, позвонила дочери, но внятного ответа не получила. Открыв дверь в квартиру, она обнаружила девочку бездыханной и позвонила в полицию.

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Прибывшие на место происшествия следователи видимых телесных повреждений на теле ребенка не обнаружили, и, чтобы выяснить причины смерти ребенка, было возбуждено уголовное дело. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной гибели девочки могло стать обезвоживание. Оказалось, что ее оставила одну в квартире мать, молодая женщина 1997 года рождения. Она не только заперла ее в квартире, но забрала всю еду, перекрыла воду, сознательно оставив девочку умирать от голода и жажды.

Женщина задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью). Сейчас следствие устанавливает все детали трагедии, в том числе причину, заставившую мать пойти на такой шаг по отношению к собственному ребенку. Кроме того, следователи изучат, почему семьей своевременно не заинтересовались органы профилактики.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров
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