На трассе Уфа-Оренбург из-за метели ограничили движение

Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов сообщил на своей странице в Facebook о введении ограничения для движения автобусов, маршруток и грузовиков на дороге Уфа-Оренбург.

По его словам, причина - сильный снегопад и метель, которые снижают видимость на дороге. Ограничение действует на отрезке трассы с 112-го до 280 километра (Стерлитамакий, Мелеузовский и Куюргазински районы).Пока ограничение ввели на несколько часов до 12.00 по московскому времени. Однако если погода не изменится, то срок увеличится.