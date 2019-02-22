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22.02.2019 09:05
Рубрика: Авто
Проект: В регионах

Нижний Новгород сковало в 9-балльных пробках после снегопада

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)

Утром 22 февраля движение на многих дорогах Нижнего Новгорода оказалось буквально парализовано из-за автомобильных пробок. Сервис "Яндекса" оценивает сложность ситуации на девять баллов из десяти.

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Накануне ночью в городе прошел сильный снегопад, оперативно очистить дороги коммунальщики не успели. Ситуацию усугубило и то, что в четверг 21 февраля была плюсовая температура, снег подтаял, а ночью замерз.

Наибольшие затруднения в дорожном движении наблюдаются на Московском шоссе, проспекте Гагарина, подъездах к мостам через Оку. Выросло количество аварий, на крутых подъемах буксуют фуры. По сообщениям горожан, грузовые машины буксируют с помощью спецтехники при участии сотрудников ГИБДД. Вдобавок ко всему из-за снегопада кое-где оборвало провода, из-за чего не работают несколько светофоров.

Авто Дороги Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
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