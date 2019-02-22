Театр в Казани дисквалифицировал певца из-за роста

Под занавес XXXVII Международный оперный фестиваль имени Ф.И. Шаляпина преподнес удивительный сюрприз и совсем нетворческого свойства - разорвал госконтракт с солистом московского театра "Новая Опера" тенором Хачатуром Бадаляном, сославшись на недостаточно высокий рост певца.

Ничто не предвещало подобного развития событий. Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля заключил договор с Арт-агентством "Премьер", представляющим интересы артиста, на участие певца в четырех проектах своего знаменитого форума, традиционно собирающего в февральской Казани ведущих солистов из Москвы, Петербурга и многих театров постсоветского пространства для выхода в своих репертуарных спектаклях.

Фестиваль пользуется неизменной популярностью у местной публики. И как только становится известна афиша и список приглашенных артистов, билеты раскупаются мгновенно.

Хачатур Бадалян, согласно контракту и афише, должен был выступить в двух постановках ("Мадам Баттерфляй" 4 февраля и "Травиата" 20 февраля), а также в двух гала-концертах (22 и 23 февраля). Но как-то сразу все пошло не так: несмотря на заранее высланные мерки для костюмов, на репетиции оперы Пуччини певцу был предоставлен наряд нарочито большего размера, но костюмеры мастерски справились с накладкой, и спектакль прошел по признанию руководства театра "на высоком художественном уровне" и, по свидетельству очевидцев, без каких-либо закулисных конфликтов.

Но несколько дней спустя Хачатура Бадаляна, неоднократно исполнявшего и "Мадам Баттерфляй", и "Травиату" не только в "Новой Опере", но и в Мариинском театре, в оперных домах Германии и Италии, охрана Казанского театра банально не пустила на репетицию "Травиаты", сославшись на то, что имя артиста в списках не значится. В итоге вместо Хачатура Бадаляна партию Альфреда в спектакле исполнил Илья Селиванов, в нынешнем сезоне сменивший Мариинский театр на Большой.

Все это произошло без официального объяснения причин. Казанский театр решил в одностороннем порядке расторгнуть контракт с артистом. Кастинг-менеджер театра Анна Багаутдинова сообщила, что Театр отменяет запланированные выступления Хачатура Бадаляна … по причине его маленького роста!

Здесь стоит подчеркнуть, что, получив костюмные мерки артиста, его антропометрические данные, в частности, рост 170 см, не были секретом для приглашающей стороны. Да и нельзя не заметить, что тенора не очень часто могут похвастаться высоким ростом. Например, Беньямино Джильи, Хосе Каррерас, Зураб Соткилава, Гегам Григорян, Роберто Аланья, Лоуренс Браунли или солист Мариинского театра Михаил Векуа и солисты "Новой Оперы" Георгий Фараджев и Алексей Татаринцев, которому, кстати, не отказано в участии в Казанском фестивале, могут похвастаться красивыми голосами, но совсем не "баскетбольно-волейбольными" кондициями.

Алексей Татаринцев так отреагировал на случившиеся: "Печально. И, конечно, возмутительно. Много лет пою в этом театре и такое впервые вижу и слышу. У меня тоже рост небольшой. Теперь не знаю, чего ждать… Хачатур, ты потрясающий певец! Помни об этом! Все тебя любят и поддержат!". И правда, певец получил десятки голосов солидарности от коллег со всего мира.

Казанский театр явно не понял, какую ошибку допустил. И кивать тут не на кого. Французский режиссер Жаннет Астер поставила "Травиату" в Казани 12 лет назад и в дальнейшей судьбе своего спектакля участия никогда не принимала. Что касается концертного формата, то разговор о ростовых показателях певцов тут вообще неуместен. Возглавляющий Казанский оперный театр рекордные 38 лет директор Рауфаль Мухаметзянов, создававший Шаляпинский фестиваль в тандеме с режиссером Валерием Раку, категорически охраняется подчиненными от возможности прокомментировать данный факт дискриминации. Но трудно предположить, что супер опытный чиновник пошел на подобный шаг без каких-либо веских оснований художественного, а никакого иного свойства. И если речь идет о государственном театре и контракте, заключенном на бюджетные деньги, молчание - не лучшее решение вопроса, в котором театр сам себе нанес значимый репутационный ущерб.

Быть может, все же есть какая-то серьезная причина произошедшего? Или театр, который славится рутенерскими постановками, теперь в контракте с солистами будет оговаривать рост, вес, объемы талии, груди и бедер, а также рекомендовать, например, инъекции "ботокса"? Но шутки-шутками, однако даже в медийную эпоху нелепо театр превращать в модельное агентство.

36-летний Хачатур Бадалян признается, что за почти 20 лет певческой карьеры подобная история в его жизни произошла впервые. И если Казанский театр не найдет возможным объясниться и принести извинения, то точку в этом не до конца исполненном контракте поставит суд. Очень обидный для всех и совсем не высокохудожественный финал старейшего оперного форума страны.