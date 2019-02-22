В Казанском федеральном университете в третий раз прошла молодежная нефтегазовая конференция Tatarstan UpExPro (Upstream, Exploration, Production ).

Ее организовали студенческие секции Всемирного общества инженеров нефтегазовой промышленности (Society of Petroleum Engineers - SPE) КФУ, Альметьевского нефтяного института (АГНИ), а также КНИТУ-КХТИ. Компания "Татнефть" по традиции выступила спонсором форума.

Для "Татнефти" поддержка инноваций и перспективной молодежи является одним из приоритетов, как отметил замначальника Управления разработки нефтегазовых месторождений "Татнефти" Азат Лутфуллин, приветствуя участников форума. "Поэтому мы традиционно спонсируем это важное мероприятие", - подчеркнул он. По его словам, такие конференции нужны молодым исследователям не только для оценки их труда экспертами. Будущие нефтяники могут общаться с представителями других вузов и компаний и расширять кругозор.

Фото: Аскар Маликов

Какие перспективные темы он бы им посоветовал? "Татнефть" рада поддерживать начинания студентов во всех направлениях, - ответил А. Лутфуллин. - Думаю, самые актуальные темы для их исследований - это разработка карбонатов и высоковязкой нефти, а также зрелых месторождений".

В этом году в КФУ собрались 116 молодых исследователей из России, Казахстана и Белоруссии. География участников простиралась от Санкт-Петербурга и Москвы до Тюмени и Новосибирска. Они представили свои работы в 10 секциях - от геологии и геофизики до переработки и транспортировки углеводородов. Для сравнения, в прошлом году Tatarstan UpExPro приняла 65 участников.

В рамках форума проходила интеллектуальная игра "Петробаттл". Студент 2-го курса АГНИ Бахадыр Хусаинов стал одним из ее победителей. В его команде были будущие специалисты по транспортировке углеводородов, химики и геологи из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов.

- Конференция прошла на высшем уровне, игра и дискуссии мне очень понравились. Мы встречались с экспертами, в том числе из "Татнефти", - поделился впечатлениями Бахадыр.

Фото: Аскар Маликов

Кроме того, представители АГНИ организовали интеллектуальную игру Oil Challenge. Участники дебатов искали инновационное решение конкретной проблемы в сфере разработки нефтегазовых месторождений. Тематика деловых игр меняется из года в год, сохраняя свою актуальность. Так, в 2018 году молодые исследователи выстраивали модель дипломатических отношений с точки зрения освоения месторождений нефти и газа в Прикаспийском регионе.

Привлечение "Татнефтью" вузовской науки дает свои плоды. Например, в компании начаты испытания технологии с использованием разработанных в Казанском университете катализаторов для увеличения добычи сверхвязкой нефти из пароциклических скважин Ашальчинского месторождения. Об этом сообщил в рамках конференции проректор по научной деятельности КФУ, директор Института геологии и нефтегазовых технологий Данис Нургалиев.

В настоящее время в КФУ с помощью "труб горения" начали моделировать решения для внутрипластового горения. На практике в пласт закачивается воздух для повышения эффективности добычи как легкой, так и тяжелой нефти.

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