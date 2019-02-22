Новости

ЕСПЧ отказал Украине в обеспечительных мерах по событиям в Керченском проливе 10:05
Новый Nissan Juke: появились первые шпионские фото 10:01
Росфинмониторинг оценил объем теневой экономики в России 09:58
В Приморье впервые в фотоловушку попали индийские куницы 09:57
Где в Москве посмотреть салют в честь Дня защитника Отечества 09:53
В Чувашии перевернулся автобус с пассажирами 09:47
Местные власти проинформируют граждан об условиях подключения газа 09:46
Слова адмирала ВМС США о сдерживании РФ в Арктике назвали популизмом 09:46
Минфину поручено расширить практику применения налогового мониторинга 09:45
Ученые обнаружили запрещенные вещества в шерсти животных 09:43
Московский зоопарк отметит День полярного медведя 09:42
Налоговый мониторинг может расшириться на компании с госучастием 09:42
Власти Крыма: Украина оказалась на краю пропасти 09:40
В Кирове ледяная глыба серьезно травмировала женщину 09:26
Видео: В Приморье девушка на Land Cruiser не пропустила реанимобиль 09:25
Пассажир упал на рельсы в московском метро 09:19
Глава МЧС наградил спасателей Вани Фокина 09:15
В Волгограде детского врача осудили на 10 лет за наркотики 09:07
Нижний Новгород сковало в 9-балльных пробках после снегопада 09:05
Уникальную полноприводную "восьмерку" продают за 2,5 млн рублей 09:00
Семь судей в Киргизии стали фигурантами уголовного дела о коррупции 08:28
На Алтае водитель пассажирского автобуса умер за рулем 08:22
Испанка насмерть отравилась в мишленовском ресторане 08:20
Боли в спине и шее назвали признаками опасного заболевания 07:35
США запланировали "скрытное" вторжение в Россию и Китай 07:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
22.02.2019 09:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кирове ледяная глыба серьезно травмировала женщину

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Кирове возбуждено уголовное дело по факту падения ледяной глыбы на женщину, сообщили "РГ" в пятницу в администрации города.

Фото: Георгий Субботин
В Самарской области крыши домов рушатся под тяжестью снега

ЧП произошло накануне. В результате падения ледяной глыбы с крыши дома № 6 на улице Дерендяева проходившая мимо женщина получила серьезные травмы. С открытой черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии она помещена в больницу.

СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас проводятся следственные действия, определяется место, откуда могла сойти ледяная глыба.

По словам руководителя административно-технической инспекции Кирова Сергея Амосова, управляющая компания, которая обслуживает этот дом, уже была оштрафована за несвоевременную очистку кровель, также в адрес УК многократно направлялись предписания.

Глава администрации Кирова Илья Шульгин потребовал немедленно совместно с жилищной инспекцией начать процедуру лишения данной УК лицензии. Началась проверка всего жилого фонда компании.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роструд напомнил, когда россияне отгуляют выходной за 23 февраля
США запланировали "скрытное" вторжение в Россию и Китай
РФ не дала ПА ОБСЕ принять рекомендацию о недопуске наблюдателей на выборы
Запущенный с Байконура спутник Egyptsat-A выведен на целевую орбиту
Песков назвал сроки подготовки поручений по Посланию