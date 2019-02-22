В Кирове ледяная глыба серьезно травмировала женщину

В Кирове возбуждено уголовное дело по факту падения ледяной глыбы на женщину, сообщили "РГ" в пятницу в администрации города.

ЧП произошло накануне. В результате падения ледяной глыбы с крыши дома № 6 на улице Дерендяева проходившая мимо женщина получила серьезные травмы. С открытой черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии она помещена в больницу.

СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас проводятся следственные действия, определяется место, откуда могла сойти ледяная глыба.

По словам руководителя административно-технической инспекции Кирова Сергея Амосова, управляющая компания, которая обслуживает этот дом, уже была оштрафована за несвоевременную очистку кровель, также в адрес УК многократно направлялись предписания.

Глава администрации Кирова Илья Шульгин потребовал немедленно совместно с жилищной инспекцией начать процедуру лишения данной УК лицензии. Началась проверка всего жилого фонда компании.