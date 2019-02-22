В Кирове суд арестовал мать, оставившую умирать в квартире ребенка

Ленинский районный суд Кирова заключил под стражу женщину, которая обрекла на смерть от голода и жажды свою трехлетнюю дочь, сообщили "РГ" в пятницу в СУ СК по региону.

Женщина арестована на два месяца. Напомним, ранее девушку задержали по подозрению в убийстве собственного ребенка. По предварительным данным, она сознательно заперла в квартире без еды и воды трехлетнюю дочь. Девочку обнаружила заподозрившее неладное бабушка, но было уже поздно. По данным экспертизы, девочка могла умереть от обезвоживания - мать, уходя, перекрыла в квартире воду.

Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью).