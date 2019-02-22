В Перми обрушился пешеходный проход

В Оржоникидзевском районе Перми на улице Веденеева обрушилось ограждение пешеходного прохода рядом со строящимся торговым центром "Искра".

Как пояснили РГ в ГУ МЧС России по Пермскому краю, обрушение произошло по причине скопления снега на кровле пешеходного ограждения.

На месте происшествия в настоящий момент работают сотрудники МЧС и семь единиц техники. Людей под снежными завалами не обнаружено, в происшествии никто не пострадал.

В МЧС напоминает о необходимости соблюдать осторожность и не подходить близко к стенам зданий. При входе обращайте внимание на скопление снежных масс, наледи и "сосулек" на крышах, обходите места возможного их обрушения.