В Саратове на школьника с крыши дома упала глыба льда

В Саратове на школьника с крыши дома упала ледяная глыба, ребенок получил травму.

Как сообщили в областной прокуратуре, инцидент, в результате которого пострадал мальчик 2006 года рождения, произошел в четверг на улице Лунной. По предварительным данным, подросток вернулся домой самостоятельно, однако затем его самочувствие ухудшилось, он был госпитализирован в больницу.

- По данному факту проводится проверка, - отметили в ведомстве.

Только за последние дни из-за падения с крыш снега и льда в Саратове пострадало несколько человек. По данным мэрии, расчисткой крыш в городе занимается 26 специализированных бригад.

Глава Саратова Михаил Исаев признал, что коммунальные службы не справляются с расчисткой города от снега этой зимой. По мнению чиновника, это вызвано недостатком техники и людей на муниципальных предприятиях.