Утвержден состав сборной России на Универсиаду в Красноярске

Утвержден состав студенческой сборной России на XXIX Всемирную зимнюю универсиаду, которая пройдет в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Россию на соревнованиях будут представлять 296 спортсменов. В их числе фигурист Максим Ковтун, двукратный чемпион мира по сноуборду Дмитрий Логинов, чемпион мира по фристайлу Максим Буров, шорт-трекистка Софья Просвирнова, сноубордистка Наталья Соболева, фристайлистка Любовь Никитина и другие.

Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Это будут первые зимние студенческие игры в истории России, ранее наша страна принимала лишь летние Универсиады. Будет разыграно 76 комплектов медалей в 11 видах спорта.