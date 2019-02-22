В Кузбассе женщина погибла при обрушении крыши

В Таштагольском районе следователи выясняют обстоятельства гибели жительницы одного из поселков в своем доме.

Несчастный случай, как сообщает РИА Новости со ссылкой на областное следственное управление СК, произошел на этой неделе. Женщина, находившаяся на пристроенной к частному дому веранде, услышала треск, позвонила мужу, и он посоветовал ей из дома не выходить. А позже соседи увидели, что веранда обрушилась. Они вызвали "скорую", сотрудники которой констатировали смерть пострадавшей.

По факту гибели женщины проводится доследственная проверка. Наиболее вероятная причина обрушения, по предварительным данным, - скопившийся на крыше и отяжелевший из-за теплой погоды снег.