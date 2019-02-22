В самой протяженной пещере России нашли останки древней медведицы

Спелеологи Восточно-Сибирского отделения Русского географического общества, изучая Ботовскую пещеру в Иркутской области, обнаружили скелеты древней медведицы с медвежатами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя экспедиции, председателя секции спелеологии регионального отделения РГО Александра Осинцева.

Ботовская пещера находится в Жигаловском районе Иркутской области и на данный момент считается самой протяженной в России. Ее предметное изучение ведется в 90-х годов прошлого века.

В пещере скопилось немало костных останков мелких животных и крупных млекопитающих. Однако останки медведицы, да еще и с медвежатами найдены впервые.

Как передает агентство, останкам, по предварительно оценке, несколько тысяч лет. Их передали в Институт земной коры ИНЦ Сибирского отделения РАН, позднее палеонтологи приступят к их детальному изучению.