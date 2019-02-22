Мультфильм "Маша и медведь" перевели на осетинский язык

В Северной Осетии прошел необычный фестиваль мультфильмов на национальном языке, который был приурочен к учрежденному ЮНЕСКО международному Дню родного языка.

К фестивалю власти республики провели большую работу по переводу с русского на национальный таких мультсериалов, как "Маша и медведь" и "Фиксики". Для этого с анимационными студиями были заключены соответствующие соглашения.

- Серьезные трудности возникли при озвучивании на осетинском языке такого персонажа, как Маша из мультфильма "Маша и медведь", - рассказал "РГ" инициатор проведения фестиваля и перевода мультфильмов и представитель общественной организации "Федерация национальных видов спорта, игр и культуры" Тамерлан Цгоев. - У анимационных студий были высокие требования к ребенку, который бы озвучивал персонажа. Это должна была быть девочка в возрасте от шести до восьми лет, с нужным тембром голоса, при этом не только хорошо знающая русский и осетинский языки, но еще и умеющая петь на них. Никак не могли подобрать девочку. Пришлось провести целых четыре кастинга, прежде чем нашли такую, которая была нужна. Ею оказалась осетинская школьница Дана Гуриева. Именно ее голосом на осетинском языке заговорила Маша в мультфильме.

На фестивале, который состоялся в Национальной научной библиотеке республики, Дану Гуриеву наградили ценными призами и дипломами.

По словам организаторов мероприятия, одной из целей фестиваля являлась популяризация осетинского языка, который признан исчезающим. По оценкам экспертов РСО - Алания, в регионе молодое поколение знает национальный язык хуже, чем их родители. Предпочтение отдается изучению русского и иностранных языков. Известно, что на данный момент среди первоклассников-осетин лишь 10-20 процентов владеют родным языком.

Озвученные и переведенные на осетинский язык мультфильмы в качестве методического материала впоследствии будут распространяться в образовательных учреждениях, а также появятся в интернете и на телевидении как в Северной, так и в Южной Осетии.

По оценкам ученых, сейчас в мире идет глобальный процесс исчезновения так называемых "малых языков". Предполагается, что в течение ближайших 150 лет на планете останется лишь 50 языков, среди которых английский, испанский, китайский, русский, хинди, японский, немецкий, арабский и ряд других.