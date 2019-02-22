В Осетии полковник полиции задержан за взятку в 6,7 млн рублей

В Северной Осетии заместитель главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Альберт Козонов задержан, когда получил взятку в размере 6,7 миллионов рублей. Об этом в пятницу сообщили в официальном канале Следственного комитета РФ в мессенджере ТамТам.

По предварительной информации полицейский требовал от главы одного из сельских поселений 100 тысяч долларов США. В обмен он пообещал не привлекать его к уголовной ответственности, которая грозила чиновнику после проверки.

Полковника полиции задержали в тот момент, когда ему передали сумму, которую он потребовал, но в рублях.