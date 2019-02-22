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22.02.2019 15:00
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Александр Дюков заявил, что собирается уйти из "Зенита"

Текст: Артур Нанян
Новый президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопросы журналистов после своего избрания. Главное - он уже сегодня собирается покинуть пост председателя совета директоров "Зенита" и сосредоточиться на новой работе.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Напомним: с 2008 по 2017 годы Дюков был президентом питерского клуба, а с мая 2017 года - председателем совета директоров "сине-бело-голубых".

Каковы будут ваши первые шаги на посту президента РФС?

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Александр Дюков: Они уже сделаны. Только что состоялось заседание исполкома РФС. И там были приняты определенные решения. Что дальше? Это вопрос к организационной структуре. Я имею в виду и кадровые вопросы. Важный момент - бюджет на этот год, а также формирование его доходной части, которое предполагает работу со спонсорами. Нужно приступить к реализации решений по развитию футбола.

Вы уходите из "Зенита"?

Александр Дюков: Да, сегодня я собираюсь уйти с поста председателя совета директоров "Зенита". То время, что я уделял питерскому клубу, будет направлено на РФС.

Как обновится команда РФС? Действительно ли могут прийти Илья Геркус и Максим Митрофанов?

Александр Дюков: Что касается кадровых назначений, то это один из вопросов, которым я займусь в ближайшее время. Как только что-то произойдет - вы сразу об этом узнаете. Сейчас в РФС есть организационный ресурс - 130 человек. Они не бездельничают. Эти люди работают на благо футбола. Но они, в основном, занимаются вопросами проведения соревнований. То есть - текущими делами. Для того, чтобы действительно преуспеть в реализации тех мероприятий, которые позволят вывести наш футбол на новый уровень, понадобится дополнительный управленческий ресурс. Перед нами стоят не десятки, а сотни задач. И мы должны их решить. Вполне возможно, что кто-то придет в РФС. А уйдут только те, кто не будет справляться с задачами.

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Нужен ли РФС попечительский совет?

Александр Дюков: Я пока только первый день как президент РФС. Насколько мне известно, финансовое состояние организации стабильное. Да, есть некие проблемы бюджета 2019 года, потому что пока не сформирован пул спонсоров. Они ждали сегодняшних выборов. Когда есть определенность, то можно проводить переговоры и за короткое время достигнуть договоренности.

В 2017 году клубы Премьер-лиги показали убыток. Основная причина - трансферы. Как сделать футбольный бизнес прибыльным?

Александр Дюков: Это комплексная работа по многим направлениям. Если эффективно эксплуатировать наши стадионы, обеспечивать высокую заполняемость, они могут приносить доход. В данном направлении нужно работать. Болельщики должны приходить на арену за несколько часов до начала встречи и покидать ее не сразу после финального свистка. Есть проблема с телевизионными правами, нам нужен рост аудитории. У нас есть понимание, как сделать футбол прибыльным. Будет работать и решать все вопросы.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Собираетесь вернуть систему весна-осень?

Александр Дюков: Считаю логичным создать рабочую группу по этому вопросу. Лично я не думаю, что решение, принятое в 2010 году, позволило нашему футболу повысить свой уровень. Но оно и не создало непреодолимо сложных проблем. Какие у нынешней системы плюсы? Мы синхронизировали наши календари. Это очень важно. С другой стороны - мы потеряли месяц теплого времени, когда можно было играть. Хотя если вспомнить 2010 год, то была страшная жара. Футболисты порой теряли сознание во время матчей. Конечно, можно вернуть прежнюю систему. Но я не собираюсь принимать волюнтаристских решений. Это должен быть консенсус.

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