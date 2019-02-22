Авиаполк Северного флота пополнился модернизированными МиГ-31БМ

Эскадрилья смешанного авиаполка Северного флота пополнилась двумя модернизированными истребителями Миг-31БМ. Самолеты прибыли из Тверской области, где на авиаремонтном заводе проходили ремонт и модернизацию.

Истребители прилетели на аэродром под Мончегорском, сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга. Он рассказал и о подробностях модернизации МиГ-31. Были внесены изменения в авионику и радиоэлектронные системы. Новшества улучшат их тактические характеристики и позволят использовать машины для обеспечения противовоздушной обороны в Арктической зоне.

Недавно "РГ" рассказывала уже о том, что на Северный флот поступили два модернизированных истребителя. Сейчас прибыла еще пара. А вообще с декабря прошлого года отдельный смешанный авиаполк СФ пополнился десятью модернизированными истребителями МиГ-31БМ. В полку уже составили планы боевой подготовки экипажей.

МиГ-31БМ - двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Это первый советский представитель четвертого поколения реактивных самолетов. Может летать в любое время суток при любой погоде, даже в сложных метеорологических условиях. МиГ-31БМ несет многоснарядную пушку серии ГШ-6-23М, огнестрельность - до 80 снарядов в минуту, управляемые ракеты. Ракетные комплексы расположены на шести подвесках. Истребитель может разгоняться до трех тысяч километров в час.