Фигурист Лазукин победил в финале Кубка России

Фигурист Андрей Лазукин стал победителем турнира одиночников в финале Кубка России, который проходит в Великом Новгороде.

По итогам произвольной программы Лазукин занял лишь шестое место, набрав 150,60 балла. В разговоре с журналистами спортсмен не назвал прокат провальным, но остался недоволен своим выступлением. Однако за счет чистого исполнения короткой программы днем ранее смог удержать лидерство - 242,17 балла.

Второе место занял Александр Петров (234,85). Тройку сильнейших замкнул Антон Шулепов (231,45), выигравший произвольную программу.

На прошедшем в конце декабря 2018 года чемпионате России в Саранске Лазукин занял четвертое место.

Напомним, что Андрей является бойфрендом чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой. Лиза чуть позже также выйдет на лед в Великом Новгороде, где фигуристки ведут борьбу за путевку на мартовский чемпионат мира в японской Сайтаме.

По итогам короткой программы Туктамышева занимала четвертое место, так как упала с тройного акселя. Лидерство захватила двукратная чемпионка мира и призер Олимпиады Евгения Медведева, второй шла Станислава Константинова.