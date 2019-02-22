Французский драматург прилетел в Петербург на премьеру своей пьесы

В Театре имени Ленсовета премьера - спектакль "Фальшивая нота" по пьесе современного французского драматурга Дидье Карона. Поставил режиссер Владимир Петров.

Из Франции прилетел 55-летний Карон, режиссер, актер, драматург, руководитель популярного в Париже театра Michel, где, кстати, идет его "Фальшивая нота".

Пьеса написана в 2017 году. В ней всего два персонажа: Миллер, всемирно известный дирижер (заслуженный артист России Артур Ваха), и Динкель, поклонник, непрошеный гость (народный артист России Семен Стругачев).

Спектакль начинается как комедия - зал смеется, глядя на прекрасного комедийного артиста Стругачева - Динкеля, назойливого посетителя, который после концерта заявляется в гримерку к дирижеру - раз и еще, и еще, сначала просит у своего кумира автограф, потом фото на память и без умолку болтает, рассыпается в комплиментах, рассказывает о себе и своей жене и прочая, прочая... Странный... Сумасшедший?

А дальше - страшная драма, трагедия. Воспоминания о 1944 годе, концлагере, расстрелах евреев. Зал буквально замирает, не дышит, ловит каждое слово.

Пьеса о фашизме, преступлении, мести, прощении и очищении современная и актуальная. Молодое поколение зрителей должно знать, через что прошло человечество. Автор признался, что история эта вымышленная. Что у него было 19 вариантов финала.

- Во Франции было несколько постановок "Фальшивой ноты", и есть идея снять фильм. Пьесой интересуются и другие страны - Германия, Италия, США. Очень рад, что у нее хорошая судьба и такой успех, - признался Дидье Карон. - Знаю, что ее поставили в Москве. Недавно состоялась премьера в Киеве - в Русском драматическом театре имени Леси Украинки.

- В персонажах много человечности, но нет ни хороших, ни плохих, - считает драматург. - Эта история может случиться с каждым, каждый может поставить себя на место героев, и вопрос: что бы сделал я, окажись на месте Динкеля или Миллера? У каждого есть выбор.

Мнение режиссера Владимира Петрова:

- На мой взгляд, пьеса опасна в том плане, что можно вынести приговор еще до начала спектакля: один - фашист, другой - жертва фашизма. А тут важно понять, что все мы не святые, у каждого есть грехи. Можем ли мы судить других? К чему приводит маниакальная мстительность? Надо ли делать больно другому в ответ на собственную боль? Здесь ряд проблем, которые не имеют решения. Это серьезный материал, который не дает ответа, но дает возможность ощутить катарсис.

- Я в этой роли и адвокат, и прокурор в одном лице, - поделился Семен Стругачев. - Да и в жизни каждый из нас в этих ролях находится, и мысли бывают такие жуткие, и можем так нафантазировать ситуацию! Можно стать фашистом, женщиной, мужчиной, Богом, царем - а еще если ты актер!.. Можешь так далеко зайти, что испугаешься своих страшных мыслей. Каждый совершал поступки, о которых потом стыдно и страшно вспоминать, и, действительно, надо уметь разобраться в себе - где поступил подло или нехорошо, уметь просить прощение. Эта пьеса заставляет нас думать о таких вещах. Мой герой мне близок. Я, наверное, поступил бы так же, как он.

На пресс-конференции журналисты спросили Артура Ваху, а как поступил бы в жизни он.

- Не могу сказать, - ответил актер, - такой ситуации у меня не было, но я понимаю своего героя. Хотя это, конечно, не я.

О каких поступках говорят актеры - рассказывать нельзя, надо сохранить интригу для зрителя. Тут почти детективная история.

К слову

Режиссер Владимир Петров поставил более 100 спектаклей. В репертуаре Театра имени Ленсовета были его постановки "Кровать для троих" М.Павича и "Night and day" Б.Срблянович.

Лауреат премии "Золотая маска" (1997) в номинации "Лучшая режиссерская работа" за спектакль "Женщина в песках" (Омск). С 2011 года художественный руководитель Воронежского академического театра драмы имени А. Кольцова.

Тем временем

23 и 24 февраля на сцене БДТ имени Г. А. Товстоногова Вахтанговский театр, гастролирующий сейчас в Петербурге, представит свою версию "Фальшивой ноты". Постановка Римаса Туминаса, в ролях - Алексей Гуськов (Миллер), Геннадий Хазанов (Динкель). Автор пьесы будет присутствовать на спектакле.