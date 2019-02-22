Театр имени Комиссаржевской представит новую версию "Доктора Живаго"

Театр имени В.Ф.Комиссаржевской представит 6 марта обновленную версию спектакля "Доктор Живаго". Главный режиссер театра Леонид Алимов совместно с творческой командой сделал новую версию недавней премьеры (февраль 2018 года) по роману Бориса Пастернака. Зрителей ждет новое прочтение, как говорят в театре – "перезагрузка".

- Мы сделали любопытную инсценировку: двенадцать человек рассказывают о жизни Юрия Андреевича Живаго, являясь одновременно и рассказчиками, и персонажами этой истории. Попытаемся рассказать о судьбе главного героя от рождения до смерти, отразить ее основные узлы и "закруты". И, конечно же, расскажем о Женщинах, которые прошли через его жизнь, прежде всего - о Ларе Гишар, - поделился с "РГ" режиссер Леонид Алимов.- К сожалению, для меня это роман - о гибели русского интеллигента всерьез. О гибели не метафизической, а просто физической, это песнь-моление Пастернака о своей среде, о семье, культуре. О гибели его поколения в эти жуткие годы, в эти страшные полстолетия России - с 1905 по 1955 годы. Автор попытался проанализировать и зафиксировать то, что он видел собственными глазами и свидетелем, участником чего был сам лично. А итог… В итоге - победил дворник Маркел!

Очень хочу, чтобы зрители, посмотрев наш спектакль, захотели бы, прежде всего, перечитать стихи Бориса Пастернака и получить такое же наслаждение от этих строк, какое получали мы, работая над спектаклем и бесконечно перечитывая их. Что нового, в чем "перезагрузка"? Немного структуру изменили, сократили текст, но главное - другой исполнитель роли Юрия Андреевича Живаго, изменение наиважнейшее.

В заглавной роли - 26-летний Богдан Гудыменко. (Эту роль прежде исполнял Игорь Грабузов). В спектакле заняты: народный артист России Георгий Корольчук, заслуженные артисты России Ольга Белявская, Татьяна Кузнецова, Владимир Богданов, Александр Большаков, Александр Вонтов, Евгений Иванов и другие.

Справка "РГ"

Роман "Доктор Живаго" Борис Пастернак создавал в течение десяти лет, с 1945 по 1955 год, является вершиной его творчества как прозаика. Пастернак говорил о романе:

- Собственно, это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последнее сорокапятилетие, и в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального и подробно разработанного, как, в идеале, у Диккенса или Достоевского, - эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое... Атмосфера вещи - мое христианство, в своей широте немного иное, чем квакерское и толстовское, идущее от других сторон Евангелия в придачу к нравственным.

Наиболее известные экранизации и постановки романа - фильмы: 1965 года (США, 5 премий "Оскар"), 2002 года (США - Великобритания - Германия), 2005 (Россия, сериал, режиссер Александр Прошкин), спектакли: "Живаго (доктор)" - Театр на Таганке, режиссер Юрий Любимов, 1993.