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22.02.2019 16:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Вологде проверят смерть подростка от угарного газа

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

Следственный комитет по Вологодской области разбирается с обстоятельствами и причинами смерти 14-летнего подростка из Вологды, погибшего из-за вдыхания газа из баллончика. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.

На Кубани подросток погиб от отравления газом из баллончика

Трагедия произошла два дня назад. Мальчик в компании сверстников вдыхал газ. Внезапно он потерял сознание и умер еще до приезда скорой помощи. Один из подростков при этом все снимал на мобильный телефон.

В настоящее время следователи изучили записи с камер наружного видеонаблюдения, они выясняют условия жизни погибшего мальчика, опрашивают очевидцев.

И хотя предварительная экспертиза показала, что подросток умер от отравления, расследование уголовного дела продолжается. Проводятся другие экспертизы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Вологда
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