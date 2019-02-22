В Вологде проверят смерть подростка от угарного газа

Следственный комитет по Вологодской области разбирается с обстоятельствами и причинами смерти 14-летнего подростка из Вологды, погибшего из-за вдыхания газа из баллончика. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.

Трагедия произошла два дня назад. Мальчик в компании сверстников вдыхал газ. Внезапно он потерял сознание и умер еще до приезда скорой помощи. Один из подростков при этом все снимал на мобильный телефон.

В настоящее время следователи изучили записи с камер наружного видеонаблюдения, они выясняют условия жизни погибшего мальчика, опрашивают очевидцев.

И хотя предварительная экспертиза показала, что подросток умер от отравления, расследование уголовного дела продолжается. Проводятся другие экспертизы.