ФСБ на Кубани передало музею изъятые находки "черных копателей"

Коллекция Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына пополнилась ценными старинными предметами. Изъятые в результате незаконных раскопок на территории Апшеронского района Кубани у "черных копателей" 185 артефактов передали музею сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.

Среди них - предметы оружия (наконечники меотских мечей и их дериваты III-I веков до нашей эры, а также сабли эпохи Средневековья и наконечники копий), большая коллекция тесел (вид топора), которая относится к раннему железному веку, конское снаряжение (удила с псалиями и стремена). Как сообщили в пресс-службе кубанского УФСБ, также готовится к передаче и золотой уникальный женский спиральный браслет.

По словам экспертов министерства культуры региона и краевого управления охраны объектов культурного наследия, все находки хорошо сохранились и представляют особую культурно-историческую ценность.

- Все артефакты предстоит еще тщательно изучить, - говорит главный хранитель музея Фелицына Марина Смертина. - Причем это уже не первая передача незаконно добытых находок в наши фонды. За последние годы благодаря работе сотрудников ФСБ в музей поступило более 7000 предметов.