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ФСБ на Кубани передало музею изъятые находки "черных копателей" 13:00
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22.02.2019 13:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

ФСБ на Кубани передало музею изъятые находки "черных копателей"

Текст: Владимир Аносов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Коллекция Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына пополнилась ценными старинными предметами. Изъятые в результате незаконных раскопок на территории Апшеронского района Кубани у "черных копателей" 185 артефактов передали музею сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.

Фото: Hecht Museum/Israel Antiquities Authority
80-летнее письмо помогло найти более сотни пропавших артефактов

Среди них - предметы оружия (наконечники меотских мечей и их дериваты III-I веков до нашей эры, а также сабли эпохи Средневековья и наконечники копий), большая коллекция тесел (вид топора), которая относится к раннему железному веку, конское снаряжение (удила с псалиями и стремена). Как сообщили в пресс-службе кубанского УФСБ, также готовится к передаче и золотой уникальный женский спиральный браслет.

По словам экспертов министерства культуры региона и краевого управления охраны объектов культурного наследия, все находки хорошо сохранились и представляют особую культурно-историческую ценность.

- Все артефакты предстоит еще тщательно изучить, - говорит главный хранитель музея Фелицына Марина Смертина. - Причем это уже не первая передача незаконно добытых находок в наши фонды. За последние годы благодаря работе сотрудников ФСБ в музей поступило более 7000 предметов.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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